Digong atat makakita ng nakabulagtang ninja cops

By Aileen Taliping

Inip na si Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala pa ring tumitimbuwang na ninja cops kaya itinaas nito ang pabuya para sa mga magtuturo sa mga pulis na sangkot sa ilegal na droga.

Mula sa dating P2M ay ginawa ni Pangulong Duterte sa P3M ang reward sa mga pulis na sangkot sa pag-recycle ng ilegal na droga.

Sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng Philippine National Police Academy (PNP) Alumni Association, Inc. Board of Trustees sa Malacañang ay sinabi ng Pangulo na hanggang ngayon ay wala pa ring maipakita ang PNP na mga nahuhuling ninja cops sa kabila ng direktiba nito na habulin ang mga tiwaling pulis.

Mahigit isang taon na aniya ang kampanya sa ilegal na droga subalit ni isa ay wala pang naipapakitang naarestong ninja cops gayong nagbigay ito ng reward laban sa mga ito.

“Pinatungan ko na ng two million ang mga letseng ‘yan, bakit wala pa hanggang ngayon? Yung ninja cops ilan ba ang nag-surrender? Balutin mo ang mga ulo nila ilagay mo diyan sa hagdanan ko, no questions asked. ok na ‘yan,” ayon sa Pangulo.