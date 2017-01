Digong aamin kung may kanser!

Si Pangulong Rodrigo Duterte na umano ang mismong aamin sa publiko kung may sakit itong kanser na nababalita ngayon.

Ito ang paniwala ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel kaalinsunod sa sinasabing nagtungo umano ang Pangulo sa China para sa cancer treatment nito.

Giit ni Pimentel, ­wala itong katotohanan dahil kung tototo ito, ang ­Pangulo na mismo ang magsasabi.

“Hindi (totoo), alam mo kung totoo ‘yun, sinabi na ng Presidente ‘yun. Si President, walang tinatago lalo na sa kanyang katawan at sa kanyang state of health, bakit niya ikahihiya ‘yun?

Let us believe the President when he says that he has the aches and pains of an ordinary 71 year old Filipino male, plus the fact that there is something wrong with a nerve on his neck because of the motorcycle accident,” ayon kay Pimentel.

Wala nang itinatago ang Pangulo partikular na pagdating sa kanyang kalusugan. Sa katuna­yan, una na nitong isinapubliko ang kanyang iniinom na gamot na dahilan upang gawin na lamang itong katatawanan.

“He has been very honest about his physical condition, in fact people make fun of him now because he even revealed the medication that he takes. He is 71 years old, sabi niya, talk to your rela­tive who is 71 years old, interview that relative, ano ‘yung aches and pains nu’ng taong ‘yun, ganu’n din ang aches and pains niya,” dagdag pa ni Pimentel­.