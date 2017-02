Diego, mana kay Teresa!

By Jun Lalin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SINA Rayver Cruz, Shaina Magdayao, Enchong Dee at ang Hashtags ang ipinagmamalaki ng Star Magic pagdating sa sayawan, kaya sila ang nag-opening number sa thanksgiving party ng na­sabing management department ng ABS-CBN para sa kick-off ng kanilang 25th anniver­sary kahapon.

Masaya ang atmos­phere sa event dahil nandoon ang halos lahat ng top stars ng Star ­Magic.

Dumating din doon si Teresa Loyzaga, ang nanay ni Diego ­Loyzaga (na nag­labas ng sama ng loob kama­kailan sa amang si Cesar Montano).

Nakatsikahan namin sandali si ­Teresa at sinabi namin sa kanya na controversial ang anak niya. Natawa siya sa comment niyang, “As always, like me!”

Aware si Teresa sa ginawa ni ­Diego, pero ayaw na niyang mag­salita pa tungkol doon.

Sabi ni Teresa, 21 years old na si Diego, kaya marahil ay hinahayaan na niya ang anak sa mga ganoong ­desisyon nito.

Ilang TV crew staff ang biglang lumapit kay Teresa at nagpaalam na iinterbyuhin siya, pero tumanggi ang kapatid ni Bing Loyzaga.

Nandoon daw siya para ­panoorin ang anak at ang special show na ­inihanda ng mga taga-Star Magic ­kahapon.

Kaagad lumabas sa isang production number si Diego at ang iba pang Star Magic talents.

Sa production number na ‘yon ay kasama rin sina Enrique Gil, Liza ­Soberano, Elmo Magalona, Janella Salvador, Bailey May, ­Ylona ­Garcia at iba pa. Sina Daniel ­Padilla at ­Kathryn Bernardo ang huling ­kumanta.

After ng nasabing production number, nawala na rin sa paningin ­namin si Teresa.