Diaz cheerleader sa SEAG

Magiging cheerleader at inspirasyon lang muna ng Philippine contingent sa 29th Southeast Asian Games (SEAG) sa darating na Agosto 19-31, 2017 sa Kuala Lumpur, Malaysia si 2016 Rio de J­aneiro Olympics women’s weightlifting silver medalist Hidilyn Diaz.

Pero mas magiging Malaki ang oras ng 25-year-old, 4-foot-11 at Zamboanga City native sa kanyang tatlong kasamahan para sa biennial sportsfest.

Pinahayag kamakalawa ni Philippine Weightlifting Association (PWA) presi­dent Monico Puentevella na binaklas ng Malaysia SEA Games Organizing Committee (MASOC) ang mga event ng kababaihan kaya walang weightlifting women’s division.

“Kinausap ko na siya na cheerlea­der na lang muna niya kami at bigyan ng inspirasyon ang mga kasamahan niya na kasali sa SEA Games,” espolika ni P­uentevella, na naluklok ulit sa kanyang dating katungkulan nang magbitiw kamakailan si Roger Dullano.

“Nag-promise naman siya kahit kasabay sa SEA Games iyung isa sa sasalihan niyang Olympic qualifying tournament para sa 2020 Tokyo, sasama rin siya sa national weightlifting team na pa-SEA Games,” dagdag ni Puentevella.

Malaking dagok ang pagkawala ng female weightlifting sa bansa na target umangat mula sa pagkasadlak sa pang-anim na puwesto sa medal standings. Malaki ang laban ni Diaz sa 53-kilogram category na nilaro niya sa Rio nung Agosto at nakapilak nga siya.

“Inalis ng MASOC kasi lahat ng event ng mga babae sa weightlifting. I don’t know how it will affect our campaign but our joing PSC-POC Task Force SEA Games should look into how many gold medals were won by our lady athletes the last time around and then look at other sports na inalis din ang mga women’s event,” dugtong ni Puentevella.