DIALOGUE SA MAUTE BINAWI

Kumambiyo si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa nauna nitong pahayag­ na nakahanda siyang makipag-usap sa terror group na Maute para mabilisang maresolba ang krisis sa Mindanao.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte nang magtalumpati sa ika-119 anibersaryo ng Philippine Navy sa Sasa Wharf, Sasa, Davao City kahapon na hindi ito makikipag-usap sa teroristang grupo.

“I will not talk to anybody. I will not talk to the terrorists,” dagdag nito.

Kung sarado sa Maute ay patuloy naman anang Pangulo na bukas sa pakikipag-usap ang gobyerno sa mga rebeldeng Moro.

“We will maintain our present dialogue with the MI and MN and the traditional mainliner,” pagbibigay-diin ng Pangulo.

Samantala, maging sa rebeldeng komunista ay mainit ang Pangulo.

Ito ay kasunod ng suspensyon sa 5th round ng peace negotiations sa pagitan ng gobyerno­ at National Democratic­ Front of the Philippines (NDFP) makaraang atasan ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang New People’s Army (NPA) na paigtingin ang opensiba kasabay ng idineklarang Martial Law sa Mindanao.

Sinabi ng Pangulo na sinikap nitong makipag-usap sa mga rebelde at halos lahat ng hirit ng mga ito ay kanya nang ibinigay.

“Kayong mga komunista, you are just was­ting your time. You cannot prevail over Government of the Republic of the Philippines neither can you find a sanctuary under a communist rule. Huwag na tayong magbola­han. Iyan ang mangyayari sa inyo,” ani Duterte.

Hindi umano sasantuhin ng Pangulo ang mga rebelde at kahit pa ang mga pinalayang matatanda ay ibabalik nito sa kulungan.

Nagbigay din ng komento ang Pangulo sa kautusan ni CPP founder Jose Maria Sison na sagupain ang tropa ng gobyerno.

“Akala mo sino. Sison said that he will order his soldiers to engage us and here comes a statement that they also want to fight the terrorist… at bakit?

Kung manalo ba ang ISIS dito sa Pilipinas, may papel pa kayo sa mundong ito?

Huwag tayong magbolahan. You will be marginalized and outcast because your form of government is always anathema to the rest of the religious zealots in this world,” ayon pa kay PDu30.