‘Di sumuko nakipagratratan sa drug ops

By Jun Borlongan

Isang tulak ang nasugatan habang dalawa niyang kasama­han ang nadakip at nakarekober ang awtoridad ng P130,000 halaga ng shabu nang mauwi sa maikling engkuwentro ang buy-bust operation sa Barangay Bayugo, Meycauayan City, Bulacan kamakalawa.

Nakilala ang nasugatang tulak na si Joel Caparaz na agad isinugod sa pagamutan bunga ng tama ng bala sa katawan, habang nadakip ang kanyang mga kasamang sina Michael Kevin Ricafrente, kaanak na si Jubillie Ricafrente na pawang nakatira sa Barangay Bayugo, Meycauayan City.

Nakuha sa pag-iingat ng mga suspek ang isang granada, isang caliber .38 rebolber, 11 pakete ng shabu na may kabuuang timbang na 80 gramo at nagkakahalaga ng P130,000 at marked money habang patuloy pa ring nakaratay ang sugatang tulak sa pagamutan.

Nabatid na isinagawa ang buy-bust operation sa Barangay Bayugo, Meycauayan City at nakatakda nang arestuhin ang tulak na si Ricafrente (Michael Kevin) nang big­lang humarang ang kamag-anak nitong si Jubillie habang nagpaputok ng baril ang isa pang suspek na si Caparaz at masugatan ito sa palitan ng putok.