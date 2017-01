‘Di puwedeng walang managot

Nanindigan kahapon si Sen. Alan Peter Cayetano na kailangang may managot sa pagkamatay ng Koreano sa loob ng punong tanggapan ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame.

Kahit inako na ni PNP chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang responsibilidad sa insidente, sinabi ni Cayetano na may PNP officials na kailangang parusahan dahil sa mismong kampo ng PNP naganap ang pagpatay sa isang kinidnap na dayuhan.

“Definitely kung may abuse, may napatay hindi puwedeng walang mana­got. Ngayon kung sino, hintayin natin ang imbestigasyon,” diin ni Cayetano.

“Hindi naman puwedeng kapag may nangyari sa isang agency, iyong head parati sisibakin. But he has to take the responsibility and chief Bato has taken the responsibility. Now the next question sino sa chain ang namamahala at sino ang pumalpak at bakit sa loob ng Crame? All these hard questions should be asked and dealt with,” giit ng senador.

Aminado naman si Caye­tano na apektado si Dela Rosa sa pagkakadiskubre na sa Camp Crame pa pinatay ang biktima ng sinasabing “tokhang for ransom”.

“This is a big, big wake up call to all agencies that are subject to abuse talaga. But that abuse should not affect our programs,” sabi ng senador.

Sinuportahan din ni Ca­yetano ang hakbang ni Sen. Panfilo Lacson na paim­bestigahan sa Senate committee on public order and dangerous drugs ang mga kaso ng tokhang for ransom.

“Investigation is always good, siguraduhin lamang natin na balansehin to pass the vital legislation we need, with the time to investigate,” ani Cayetano.