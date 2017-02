‘Di pa tapos ang rigodon sa Senado

Hindi pa tapos ang rigodon sa Senado dahil posibleng masipa rin si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III kapag nagkamali ito ng diskarte at pakikisama sa mga bagong miyembro ng mayorya.

Ito ang ibinabala ni Sen. Antonio Trillanes IV kay Pimentel dahil hindi naman umano ito ang original choice ng mga kapanalig ng administrasyon ­para ma­ging Senate President noong Hulyo 2016 kundi si Sen. Alan Peter Cayetano.

“Kung ganyan ang patakbo niya ng Senado eh tatamaan din siya la­ter on. Kasi you should remember itong mga nagdidikta sa kanya hindi naman siya pinili in the first place so wala siyang lo­yalty na maaasahan sa mga iyan,” babala ni Trillanes.

Kinumpirma naman ni Sen. Panfilo Lacson na si Cayetano ang orihinal na pinili ng kinaaniban niyang paksyon upang maging Senate President subalit umatras sila at pinili si Pimentel.

“We chose Senator Pimentel because mara­ming ini-impose si Senator Alan noon na kaila­ngan eto yung chairman according to ­Malacañang. We cannot agree to that because the Senate is an independent body,” paliwanag ni Lacson.

Itinanggi naman ni Sen. Manny Pacquiao na namimiligrong matanggal sa puwesto si Pimentel.

“Ok naman wala namang pressure,” pagtiyak ni Pacquiao.

Nabatid pa na matapos ang miting ng 15 hanggang 16 senador sa mansyon ni Pacquiao sa Forbes Park sa Makati City nitong Linggo ng gabi, si Pimentel na ang nag-ulat sa LP senators hinggil sa naging desisyon na tanggalin si Sen. Franklin Drilon bilang Senate President Pro-Tempore at ang chairmanship sa tatlong komite nina Sens. Francis Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros.