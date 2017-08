DI PA RIN UMANGAT

KUALA LUMPUR — Sorpresang nakaalpas ang Pilipinas sa Thailand, 5-4, upang mahambalos ang gold sa inaugural men’s ice hockey event ng 29th Southeast Asian Games 2017 kagabi sa Empire City sa Selangor sa harapan ng 2,246 crowds.

Pero, hindi gumalaw sa ikaanim na puwesto sa medal standings ang ­Pilipinas.

Nabuo sa mga wards ni coach Daniel Brodan sina Lenard Rigel Lancero II , Carl Montano, Patrick Syquiatco, Carlo Tenedero, Jose Inigo Cadiz, Javier Cadiz, Daniel Pastrana, Steven Fuglister, Francois Gautier, Paolo Spafford, Gianpietro Issepi, Julius Santiago, Joshua­ Carino, Paul Sanchez, Miguel Serrano, Jan Regencia, Georgino Orda, Hector Navasero, Jorell Crisostomo, at Benjamin Imperial.

Pa-ginto, pinaghahakbangan din ng Nationals­ ang host Malaysia kamakalawa, 8-7; ang Singapore noong Martes, 7-2; at ang Indonesia noong Lunes, 12-0, tungo sa pagprimera sa five-team hockeyfest sa 11-nation, 12-day biennial sportsfest.

Nangibabaw naman si Trentan Anthony Beram sa 400-meter dash sa National Stadium-KL Sports City sa Bukit Jalil sa pagdaig sa mahigpit na mga karibal sa eight-man ­finals na mga nagkasya sa silver-bronze na Thailand at Vietnam.

Ang athletics na ang nagtatrangko sa mga national sports association dito na may pinakamaraming golds sa apat na.

Sa MATRADE Exhibition and Convention Centre in Segambut, dinemolis nina Eumir Felix Marcial at Marvin John Nobel Tupaz ang mga karibal sa men’s boxing.

Binalabal ni Marcial, 21, at tubong Zamboanga City, ang second gold niya sa kumpetisyon sa middleweight tapos sumuntok ng unanimous decision win kay Patthomsak Kuttiya ng Thailand.

Gold din siya sa 2015 Singapore SEAG sa welterweight class kaya ang tagumpay na ito sa pagtiis­ sa nanakit na kaliwang kamay ang naghanay sa kanya na isa mga magagaling na boksingero sa bansa at sa rehiyon.

Nakakabilib kampanya ng Fil-Bri na si Tupaz na bumanat ng knockout victory kay Adli Hapidz Mohd Fauzi ng host country sa light heavyweight finals para matrumpeta­ ang tamang pagtanggap sa kanya ng Association of Boxing Alliances in the Philippines bilang national team member sa pag-apply ng walk-in ­kamakailan.

Isang mala-sipang kabayong kanan ang pinakawan ni Tupaz sa mukha ng Malaysian may walong segundo pa lang bago binugbog sarado sa katawan ang sa mahigit­ dalawang minuto para makuha ang easy win.

Bigo si bantamweight Mario Fernandez kay Thai Chatchaui Butdee para sa silver medal finish nito, habang bronzes sina Olympian light flyweight Charly Suarez at flyweight Ian Clark Bautista.

“I didn’t expect the fight to end this soon,” bigkas ni Tupas, miyembro ng British army at nasa unang pagkatawan sa ‘Pinas sa palaro. “It was so good to win my first gold medal for the country.”

Nagulantang din ng national men’s quartet team nina Ronald Lising, Leoncio Carreon, Emmanuel Portacio at Curte Robert Guardin ang bigating Malaysians para sa ginto rin sa fours lawn bowls sa National Lawn Bowls Centre-Bukit Kiara National Sports Complex.

Alpas ang mga ­Pinoy sa Malaysians, 16-14, para sa buena-manong ginto tapos pa sa 2007 SEAG. Bronze winner sa Thais.