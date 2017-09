‘Di kailangang henyo para makita ang basbas sa mga patayan — Risa

Nanindigan kahapon si Sen. Risa Hontiveros na hindi kailangan ng isang henyo para patunayan na si Pangulong Rodrigo Duterte ang may utos para ipapatay ang mga taong pinaghihinalaang sangkot sa paggamit at pagtutulak ng iligal na droga sa bansa.

Sagot ito ni Hontiveros sa patutsada ni Duterte nitong Martes ng gabi na “napa­kabobo” umano ng senadora dahil may konklusyon agad itong may polisiya ang administrasyon na pumatay sa war on drugs dahil lamang sa kaso ng pagpatay kina Kian Loyd Delos Santos at Carl Angelo Arnaiz ng Caloocan City Police noong Agosto.

“I am not a genius but I know that while two deaths do not make a policy, thousands of dead, without remorse, regret, or action from the government, do. 8-13,000 people have already died in this bloody war on drugs, mostly from the ranks of the poor,” ani Hontiveros.

Nanawagan naman si Hontiveros sa mga miyembro ng PNP na suwayin ang utos ng Pangulo na pumatay ng mga taong inosenteng tao.