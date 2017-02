‘Di kailangan ang sikat na celebs para pumatok ang patalastas!!!

WALEY: Patok sa mga tao ang mga kuwentong Jollibee ngayong Valentine season.

Ang CRUSH ay parang plot ng romcom movies natin na ilang variations na ang kumita at madalas ay pinagsasawaan na.

‘Yung paborito kong DATE ay may pagkakahawig sa pelikulang Dubai with Aga, John Lloyd at Claudine.

Itong VOW ay may nauna nang parallel story na ipinalabas sa ABS-CBN na teleseryeng A Beautiful Affair tampok sina Bea at John Lloyd pero instead of Lloydie, kay John Estrada nagpa­kasal si Bea.

As of 5:00 PM kahapon, naka-9.1M views na ang DATE commercial sa Facebook page ng Jollibee.

Ang CRUSH ay naka-11.1M views na.

At ang VOW ay naka-13.4M views na.

Bakit kaya kahit ­popular na mga artista at wide ang distribution ng network na nagpalabas ng nasabing teleserye ay mas pinag-usapan at mas malakas pa rin ang impact ng VOW?

Kailangang i-rethink ng mga advertiser ang makabagong strategy to reach a wider audience.

Mas mura na sa social media.

In the end, ang hinahanap ng tao, maganda at sapul sa pusong kuwento at ‘yung relate-able na madaling kapitan ng masa. Hindi na kailangan ng major celebrities.

Hinihintay ang pantapat na campaign ng ibang burger chains. Good luck!

***

HAVEY: Malulungkot na balita ang bumalot sa showbiz noong weekend.

Inihatid na sa ­huling hantungan si Mayor ­Macario “Boy” Asistio na partner ni Nadia Montenegro noong Sabado.

Noong Biyernes, naba­litaan namin ang pagpanaw ng isang kasamahan sa trabaho sa TV Production ng ABS-CBN na si Zoilo Barrel.

Sa GMA ay may fundraising para sa EP ng News Department na si Charo.

Sumakabilang-buhay din ang kapatid ni Tita Aster Amoyo na si Mario na inilipat na ang mga labi mula Tanauan, Batangas sa Kamuning para mas malapit sa kamag-anakan at kaibigan nila.

Pagkagising ko kahapon nang umaga, sa gitna ng balita na pagkamatay ni Al Jarreau at age 78 na natapat pa sa Grammy Awards, kumalat na ang balita ukol sa pagkamatay ng tatay ni QC Mayor Herbert Bautista.

Matagal na raw may karamdaman si Tito Butch (Herminio “Butch” Bautista), kilala rin bilang Arsenio Bautista (born 1940), isang aktor din at direktor who made his film debut in the 1956 movie Lo’ Waist Gang, which also starred ­Fernando Poe Jr.

Kilala siya sa showbiz bilang tatay nina Herbert, Harlene at Hero na laging magiliw na naka-scarf.

Kakatwa na pumanaw si Tito Butch isang araw bago mag-Valentine’s Day, para na rin siguro magkasama sila ni Tita Baby (asawa nito) sa ­langit ngayong Araw ng mga Puso.

Sa Loyola Commonwealth ang burol at deadma na ang mga tao kung dumating na o hindi si Kris Aquino na napaba­litang may biyahe na ­naman kasama ang mga anak nito para sa kanyang birthday.

Muli, ang aming taos-pusong pakikiramay.