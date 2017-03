DFA maingat sa Benham Rise issue

Tumanggi ang Department of Foreign Affairs (DFA) na kumpirmahin ang binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinayagan nitong magsagawa ng marine research ang sasakyang pandagat ng China sa Benham Rise.

Sa kauna-unahang pagharap sa mga mamamahayag ni acting DFA Sec. Enrique Manalo, sinabi nitong wala ito sa posisyon para kumpirmahin o itanggi ang nasabing pahayag ng Pangulo kamakailan at sa halip ay tinukoy nito ang paha­yag ng China na kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa Benham Rise.

“They had acknowledged and in fact, even said very clearly that the Philippines has sovereign rights over Benham Rise,” aniya.

Idinagdag pa ni Manalo na hanggang sa kasalukuyan ay walang pang natatanggap ang DFA ng tugon mula sa ipinadala nitong note verbale sa China kaugnay ng nasabing usapin.