Destab vs PDu30 mabibigo — Panelo

Kumpiyansa si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang mapapala ang mga nagtatangkang magpabagsak sa gobyernong Duterte.

Nauna ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga nagpapatakbo ng minahan sa bansa na nakikisawsaw din para siya ay mapatalsik sa poder.

Pero ayon kay Panelo mabibigo lamang ang mga ganitong pagtatangka.

“Well, like what I’ve been saying, any attempt at destabilization will fail dahil nakikita naman nila si Presidente Duterte na napakamatapat sa kaniyang tungkulin.

Eh iyong suporta niya hindi bumababa eh, lalo ngang tumataas eh. Kasi, we have a different kind of President.

He is a president who is risking his life in everything basta masunod niya lang … masyado siyang ano eh, hindi lamang siya literal na sumunod sa batas, talagang matapat siyang sumusunod doon sa … may provision kasi sa Constitution natin,” paghahayag ni Panelo sa isang panayam kahapon.

Binanggit ng Palace official na sa ilalim ng Article 1 ng Konstitusyon ay nakasaad kung ano ang primary function ng gobyerno.