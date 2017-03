DESTAB AT PSYWAR KAY LASCAÑAS

Naniniwala si Sen. Panfilo Lacson na maaa­ring bahagi ng psywar ang posibleng paglutang ng apat pang miyembro ng Davao Death Squad (DDS) upang suportahan ang testimonya nina retired SPO3 Arthur Lascañas at Edgar Matobato.

Suspetsa ni Lacson, ginawa ang taktikang ito upang maobliga o mapilitan ang iba pang miyembro ng DDS na lumantad at suportahan sina Lascañas at Matobato.

“Puwedeng psywar iyan. Parang niyuyogyog ‘yung mga ibang sinasabing DDS para sa ganun mag-alala, matakot, masi­raan ng loob at sabihin ‘ako na mauna (lumantad) kasi baka maunahan pa ako ng iba,” paliwanag ng senador.

Ang paglutang ng iba pang DDS member ay isiniwalat ni Lascañas sa interview sa kanya ng isang pahayagan nitong nagdaang araw.

Sinabi naman ni Lacson na oras na lumantad ang apat pang miyembro ng DDS, saka pa lang maaa­ring pag-usapan sa Senado kung pabubuksan ang imbes­tigasyon ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa DDS na umano’y itinayo ni da­ting Davao City Mayor at ngayon ay Pangulong Duterte upang patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal at inosenteng tao sa Davao City.

“Yung sinasabi ni Lascañas na may apat eh ‘di ilabas muna ‘yung apat bago magkaroon ng desisyon sa plenaryo kung bubuksan o hindi kasi kung assumption lang at wala naman ‘yung apat na sinasabi niya eh bakit namin pag-uusapan sa plenaryo,” giit pa ni Lacson sa isang programa ng himpilang DzBB.

Naniniwala rin si Lacson na bahagi ng destabilization move sa admi­nistrasyong Duterte ang paglantad ni Lascañas dahil matapos itong magsalita sa press conference sa Senado at humarap sa pagdinig sa public order committee, nagpa-interview naman ito sa ilang pahayagan at television network.

“Anong purpose bakit palipat-lipat siya sa media outlets? Doon mababasa mo ano ba talaga ang purpose. Malinaw naman na para ma-destabilize ‘yung pa­nguluhan,” diin ni Lacson.

Aniya, nahalata na niya na bahagi ng destabilisasyon sa Duterte admi­nistration ang pag­lantad ni Lascañas nang magsalita ito sa komite at sabihin na kaya niya ginagawa ito ay para sa ‘kapakanan ng samba­yanang Pilipino’.

“Hindi naman tayo ipinanganak kahapon para hindi mabasa ‘yun. Malinaw naman talaga na may kasamang destabilization itong effort na ito, ‘yung kay Lascañas,” litanya ni Lacson.

Kung gusto umano ni Lascañas na patulan ng international community ang kanyang mga rebelasyon, sinabi ni Lacson na mas makabubuting magsampa na lang siya ng reklamo sa International Criminal Court.