Destab plot ni Aguirre ‘di bumenta kay Ping

Ayaw sakyan ni Senador Panfilo Lacson ang pinalalabas ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre na may planong destabilisasyon at ginamit lamang umano ang mainit na isyung tokhang for ransom para sirain ang Philippine National Police (PNP)at si Pangulong Rodrigo Duterte.

Partikular na rito ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-Joo na pinatay mismo sa loob ng Camp Crame.

Ayon sa senador, maaring ito ang analysis ni Aguirre at may impormasyon itong hina­hawakan ngunit kung siya ang tatanungin ay wala siyang alam ukol dito.

“Hindi ko alam ang pinanggagalingan. Baka analysis niya ‘yan o may information siya,” ayon pa kay Lacson.

Ngunit kung ang ti­tingnan lamang ay ang tunay na nangyari sa pagdukot at pagpatay sa Koreano ay malinaw namang pulis ang gumawa nito at sa Camp Crame nangyari.

“Pero ang tingnan na lang natin ‘yung nangyari sa Koreano, pulis talaga ang gumawa, sa Crame naman talaga pinatay. kung may sariling ana­lysis si Aguirre, at kung may info na natanggap labas ‘yan sa usapin ng Koreano,” dagdag pa ni Lacson.

Kaugnay nito, sinabi ni Lacson na magi­ging krusiyal ang testimonyang ibibigay ng may-ari ng funeral parlor na si Gerardo Santiago na siyang nag-cremate sa bangkay ng Koreano.

“Crucial ang kanyang testimony,” ayon kay Lacson kasabay ng pagsasabing lumabas sa impormasyon ng PNP na nagkasama sa isang unit noon sina Santiago at Sta. Isabel.

Ayon kay Lacson, kasama si Santiago sa ipapatawag sa susunod na pagdinig ng Senado sa darating na Huwebes (Pebrero 2).

Dumating na kahapon sa bansa si Santiago mula sa Canada at sinundo ito ng National Bureau of Investigation (NBI) sa airport at dinala sa kanilang tanggapan.

Base sa paunang pahayag ni Santiago, ang cremation ni Jee ay base sa utos ni Sta. Isabel.