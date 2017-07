Departamentong tututok sa kalamidad sertipikahang urgent

Umapela ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso kay Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikahan na bilang urgent bill ang kanyang panukala na magtatag ng isang ahensya o departamento na tututok sa mga kalamidad tulad ng lindol at bagyo at manmade disaster na kahalintulad ng giyera sa Marawi City.

Ginawa ni Leyte Rep. Yedda Marie Kittilstvedt-Romualdez, ang apela matapos yanigin ng 6.5 magnitude na lindol ang Leyte, halos tatlong taon pagkatapos bayuhin ng super typhoon ang lalawigan.

“I am appealing to our President to certify my bill as urgent measure because this will help mitigate the impact of future disasters and save lives and properties,” ani Kittilstvedt-Romualdez.

Layon ng House Bill 334 ni Romualdez na magkaroon ng hiwalay na departamento na siyang tututok sa mga kalamidad kasama na ang mga kagagawan ng mga tao tulad ng nangyayari sa Marawi City.

Sa ngayon ay mayroong National Disaster Risk Reduction Management Coordinating Council (NDRRMC) subalit hindi pa sapat dahil nakadepende rin ito sa ibang ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD), Department of Health (DOH) at iba pa.

Idinagdag pa ng solon na lalong kailangan ang isang ahensyang tututok sa mga kalamidad dahil sa inaasahan umanong “Big One” sa Metro Manila dahil hinog na umano ang West Valley fault.