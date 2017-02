Denise at Carmi, tinawag ng BESTLINK students

KAHAPON lang ipinost ni Denise Laurel sa Instagram ang pagkalungkot sa trahedya sa Tanay, Rizal noong Lunes na ikinamatay ng 15 students ng Bestlink Colleges of the Philippines at ang driver ng bus na sinakyan nila.

Post ni Denise sa IG, “I saw the kids in the bus accident before it happened. They yelled and said hi to me while I was taping on the side of the road for The Better Half and I waved back…

“I’m praying for all of em…. I was so shocked to see all the ambulances passing by…let’s pray for all of them.”

Ganu’n din si Carmi Martin na kabilang din sa naturang teleserye.

Tinawag din siya ng mga estudyante ng Bestlink Colleges of the Philippines.

Ipinost ni Carmi sa Facebook na na-shock na lang siya nang ilang minuto lang, magkakasunod na dumaan ang mga ambulansya para saklolohan ang mga estudyanteng sakay ng naturang bus.

Kaya isa rin siya sa humihiling ng dasal sa mga estudyanteng nasawi at sa mga nasa hospital pa at nagpapagaling.

***

Muling nakausap namin si Cong. Alfred Vargas sa aming radio program sa DZRH kamakalawa nang gabi.

Sobrang awang-awa si Alfred sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa trahedyang iyun dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin nila.

Noong nagpatawag siya ng dialogue na hindi sinipot ng taga-Bestlink Colleges, nangako si Cong. Alfred sa mga naulila na tutulong siya sa mga pangangailangan nila.

Nagulat pa si Alfred dahil nakasama pala roon ang anak ng kaibigan niya at dating nagtatrabaho sa kanya.

Kaya pursigido itong magbigay siya ng tulong.

Sabi pa ni Alfred, “This battle is personal to me, at we will make sure na ‘yung kaila­ngang magbayad, ‘yung kailangang kasuhan ay talagang kailangang magbayad sila.

“Ilalaban natin ‘to. Kaya gusto ko ring sabihin sa mga families na kung merong lumapit sa kanila at makipag-areglo o mag-alok ng pera, tapos magpapapirma lang, eh basahin po nila kung ano ‘yung kanilang pi­pirmahan.

“Puwede silang lumapit sa opisina ko, tutulungan sila ng legal team namin.

“Pero in the end ay sila pa rin ang magdidesisyon, ang gusto lang natin eh guided sila sa desisyon na ‘yun.”