Dela Rosa pagpapaliwanagin sa Oplan Tokhang 2

Kailangang makumbinsi ni Philippine National Police (PNP) director general Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang mga mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na hindi ma­dugo ang Oplan Tokhang 2 o Oplan Double Barrel Reloaded.

Sa panayam kay House committee on public order chairman Romeo Acop, kinumpirma nito na ipinatawag nila sa gagawing imbestigasyon ng komite sa bukas, Martes, si Dela Rosa para pagpaliwanagin sa Tokhang 2.

“Nag-move si Congressman (Misamis Occidental Rep.Henry) Oaminal na ipatawag siya at kung hindi siya sisipot, padadalhan namin siya ng subpoena,” ani Acop na dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng PNP.

Ang imbestigasyon ay ipinatawag dahil nang unang inanunsyo ang pagbuhay sa Tokhang ay tatlong pinaghihinalaang drug pushers ang agad na pinatay sa Bulacan kamakalawa.

“The committee will hold a meeting this Tuesday on the Oplan Double Barrel, Reloaded.

Gen. Dela Rosa will face us to brief and explain the nationwide anti-drug campaign of President Duterte,” ani Acop.

Nitong mga nakaraang mga araw ay patuloy ang pagdami ng mga biktima ng extrajudicial killings matapos ang dalawang buwang pahinga nang suspendihin ng PNP ang unang Oplan Tokhang matapos masangkot ang kanilang mga tauhan sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-Joo.

Sa unang Oplan Tokhang, lagpas sa 7,600 ang napatay na base sa report ng Amnesty International ay binabayaran ang mga pulis para pumatay ng mga pinaghihinalaang drug pusher at users.

Mahigit kalahati rin sa mga napatay sa unang anim na buwan ng administrasyon Duterte ay biktima ng extrajudicial killings.

“We want know directly from Gen. Dela Rosa if the Oplan Double Barrel Reloaded will really help rid the national police of scalawags who extort money from their victims during operations and if this would be a bloodless campaign,” ayon pa kay Acop.