‘Decryption at printing’ ng mga balota hirit ni Bongbong sa SC

Hiniling ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ R. Marcos Jr. sa Supreme Court (SC) na madaliin ang ‘decryption at printing’ ng mga ballot images mula sa mga presinto ng 30 lalawigan na kinukuwestiyon niya sa kanyang poll protest laban kay Vice President Leonor Robredo.

Ito ang nilalaman ng pitong pahinang mosyon sa SC ni Marcos upang mapabilis ang resolusyon ng kaso at malaman kung sino talaga ang nagwagi bilang tunay na Vice President ng bansa.

Kabilang sa mga kinu­kuwestiyong lalawigan ay ang Cebu, Leyte, Neg­ros Occidental, Negros ­Oriental, Masbate, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Iloilo Province, Bohol, Quezon, Batangas, Western Samar, Misamis Oriental, Camarines Sur, Palawan, Albay, Zamboanga Sibugay, Mi­samis Occidental, Pangasi­nan at Isabela; Iloilo City, Bacolod City, Cebu City, Lapu-Lapu City at Zamboanga City at ang 2nd District of Northern Samar.

Dapat umano na bantayan ang decryption at printing ng mga balota ng Election Records and Statistics Departments (ERSD) ng Commission on Elections (Comelec).

Maari umanong ­iutos ng PET ang decryption at printing bago ang naka­takdang preliminary conference dahil pinapaya­gan naman umano sa 2010 Rules ng PET ang anumang aksiyon na makakatulong sa proceedings.

Matatandaan na sa protesta ni Marcos ay kinuwestiyon nito ang resulta sa 39,221 clustered precincts at hiniling din nito na mapawalang bisa ang resulta ng eleksiyon.