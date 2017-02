DEATH PENALTY PATAY AGAD SA SENADO

Hindi pa man nakaarangkada, maituturing na dead na agad sa Senado ang kontrobersiyal na panukalang muling pagbabalik ng parusang kamatayan.

Sa unang pagdinig kahapon ng Senate committee on justice ukol sa panukala, naungkat ang pinirmahang international treaty ng Pilipinas na maaaring lalabagin oras na isabatas ang muling pagbabalik ng death penalty.

Si Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon ang umungkat sa nilagdaang treaty ng bansa partikular ang treaty on International Convention on Civil and Political rights kung saan nakapaloob ang pagbabawal na maibalik ang death penalty.

“Namatay po ang death penalty dahilan sa maliwanag naman na hindi natin pwedeng maibalik ‘yung parusang pagpatay dahilan sa ating treaty commitment,” ­ayon kay Drilon.

Paliwanag pa ni Dri­lon, “Ang isang tratado po ay kasama sa ating ­batas at iyan po ay ating ni-ratify dito sa ­Senado, ni-ratify ng Pangulo ng ating bansa at sinang-ayunan ng 2/3 ng ­Senado at iyan po ay naging part of the law of the land. Doon po ay bawal maibalik ang death penalty kaya hindi ko alam kung paano i-justify na ipapasa ang death penalty bill in the face of this clear international treaty obligation that we cannot impose the death penalty domestically.”

May babala pa si Dri­lon na maraming repercussions na kakaharapin ang bansa oras na labagin nito ang naturang tratado.

“Now if we violate our international ­treaty then that could be reviewed and that can be the basis for withdrawing the be­nefits. But more importantly we will be isola­ted from the internatio­nal community, because we cannot even be trusted to honor our treaty obligation.

Malaking bagay po iyan sa international arena na mabansagan tayo na hindi tumutupad sa ating international treaty,” dagdag pa ni Drilon.

Dahil na rin dito, pan­samantalang sinuspinde ni Senador Richard Gordon, chair ng komite, ang pagdinig ng panukala habang hinihintay ang pagsusumite ng Department of Justice (DOJ) sa posis­yon nito ukol dito.