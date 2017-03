Death penalty may tulog sa SC

May tulog pagdating sa Supreme Court (SC) ang ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa dahil wala umanong matinding dahilan o “compelling reason” para rito.

Ito ang paniniwala ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza na isa sa mga nagpahayag na agad silang tatakbo sa Korte Suprema para ipadeklara na uncons­titutional ang death penalty law sa sandaling aprubahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging batas.

Sa isang panayam kay Atienza, sinabi nito na malinaw sa Saligang Batas na ibabalik lang ang parusang kamatayan sa bansa kapag mayroong matinding dahilan na kinabibilangan ng rebelyon, pananakop at kung igigiit ito ng sambayanang Filipino.

“I’d like to point out ha, ‘yong constitutional condition that there has to be a compelling reason ay hindi nasunod eh. Baka don lamang matalo na sila,” ani Atienza pagda­ting sa Korte Suprema.

Hindi, aniya, matatawag na compelling reason ang paglala ng ilegal na droga sa bansa para maibalik ang parusang kamatayan dahil ang gobyerno mismo, aniya, ang ugat ng malaking problemang ito.

“Bakit grabe ang problema natin sa droga? Mismanagement o pagkukulang sa pamamahala. Gobyerno ang problema. So it is not the penalty but mismanagement. So we will point that out. We don’t believe that there is a compelling reason,” ani Atienza.

Kaya umano dumating sa puntong naging dambuhala ang problema sa droga dahil sa mga tiwa­ling pulis, piskal, judges at maging sa sistema ng hustisya sa bansa dahil ­kahit sa loob ng bilangguan ay nakakapag-operate pa ang mga drug lords.

Dahil dito, ngayon pa lamang ay kumbinsido na si Atienza na papanig ang Korte Suprema sa mga anti-death penalty advocates dahil makakarating sa mga Mahistrado ang nasabing panukala kapag nagtagumpay ang Kongreso na maipasa ito.

Pero kung si House Justice committee chairman Reynado Umali ang tatanungin, hindi nababahala ang mga ito kahit makara­ting sa Korte Suprema ang death penalty dahil noong panahon, aniya, ni dating Pangulong Fidel Ramos ay naibalik ang parusang kamatayan.