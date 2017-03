Death penalty lusot na sa ikalawang pagbasa

“House Bill 4727 is hereby approved on ­second reading.”

Ito ang idineklara ni Presiding Speaker Raneo Abu sa nasabing panukalang batas matapos ang mahigit dalawang oras na pagtatangka ng mga anti-death penalty congressmen na harangin ito at palabnawin.

Pumila sina House deputy Speaker Rolando Andaya Jr., ng Camarines Sur; Albay Rep. Edcel Lagman, Siquijor Rep. Ramon Rocamora, 1-SAGIP party-list Rep. Rodante Marcoleta, Akbayan party-list Rep. Tom Villarin, Northern Samar Rep. Raul Daza, Buhay party-list Rep. Lito Atienza para paamyendahan ang nasabing panukala at ipatanggal ang mga salitang death penalty at pali­tan na lamang ang reclusion perpetua ang parusa subalit pawang ibinasura ito sa pamamagitan ng ­viva voce voting.

Iginiit din nila Lagman na idaan sa nominal voting bawat amendments na ipinasok ng mga anti-death penalty congressmen suba­lit ibinasura rin ito ng ma­yorya sa pamamagitan ng viva voce voting.

Gayunpaman, nang muling igiit ni Atienza­ ang nominal voting nagpasya si Presiding Speake­r Raneo Abu kaya pinatayo nito ang mga pabor sa mosyon ng ­party-list congressman kung saan 23 congressmen ang tumayo na talo umano ito dahil 229 ang tumugon sa roll call.

Inangalan ito ni Lagman. Aniya, hindi na binilang ang mga mambabatas na hindi pabor sa nomi­nal voting dahil hindi na pinatayo ang mga ito.

“Whether the nominal voting is lost, there should be determination of how many members are pre­sent in the session hall so that we can accurately say that a one fifth stood up or one fifth did not approve of the motion of nominal voting,” ani Lagman dahil marami na umanong mambabatas ang nawala na sa session hall dalawan­g oras pagkatapos ng ­unang roll call dakong alas-­singko ng hapon.

Dahil dito, iginiit ni Lagman na magpatawag ng pangalawang roll call na kinasahan naman ni House Majority leader Rodolfo Fariñas na nagbanta na tata­pusin ang period of individual amendments.

Nang muling mag-roll call, 227 ang tumugon kaya pinagbigyan uli ni Fariñas na idaan sa nomi­nal voting ang mos­yon ng mga anti-death penalty congressmen kung saan 28 ang tumayo na malayo sa 46 votes na kaila­ngan para idaan sa nominal voting ang bawat amendments.

Tulad ng banta ni Fariñas, nag-motion si Presiding majority leader Juan Pablo Bondoc na isara na ang period of amendments kung saan idinaan pa rin ito sa viva voce voting at tulad ng inaasahan ay idineklara na panalo ang “ayes” o yes vote.

Agad ding isinalang ni Bondoc sa ikalawan­g pagbasa ang nasabing panukala at pamamagitan ng viva voce voting pa rin kung saan idineklara ni Abu na “the ayes have it, House Bill 4727 is hereby approved on second reading”.