DEATH PENALTY LULUSOT DIN SA SENADO

Makakalusot din sa Senado ang death ­penalty bill.

Ito ang kumpiyansang ipinahayag kaha­pon ni Senador Manny­ Pacquiao matapos na makalusot sa Kamara ang naturang panukala.

Paliwanag ni Pacquiao, malaki rin ang posibilidad na makalu­sot sa Senado ang panukala dahil na rin sa limi­tadong krimeng saklaw dito partikular ang krimeng may kinalaman ­lamang sa droga.

“Dito (Senado), mala­ki ang posibilidad na makalusot dahil sa drugs,” ayon kay Pacquiao, isa sa mga pangunahing nagsusulong ng panukala.

Inamin ng senador na sa kanyang nakuhang ­numero, nasa 14 hanggang 15 senador ang pabor sa panukala bagama’t hindi naman nito tinukoy kung sinu-sino ang mga ito.

“It’s more that 14 hanggang 15,” tugon ni Pacquiao nang tanungin kung ilan na ang sumusuporta sa panukala.

Naniniwala ang senador na kailangan ­lamang maipaliwanag nang maayos upang makumbinsi ang kanyang mga kasamahan na suportahan ang panukala.

“Proper explanation lang, we are not talking about individually, we are talking about the law of the land which is established by God. God ­giving the authority the right to use a capital punishment, they should understand that,” dagdag pa ng senador.

Samantala, aminado naman si Senate Minority leader Franklin Drilon na nananatili pang walang linaw ang kapalaran ng death penalty sa Senado.

Aniya, sa panig ng Liberal Party (LP) senators ay solido ang pagtutol sa panukala.

“Nobody can predict what will happen in the Senate. The LP and its allies will take a position against the death penalty,” ayon kay Drilon.

Dagdag pa ng senador na maghaharap sila­ ng mabibigat na argumento sa kanilang pagtutol sa panukala.