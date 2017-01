Death penalty kayang idepensa ni Pacquiao

Kumbinsido si Senator Panfilo Lacson na maidedepensa nang mabuti ni Sen. Manny Pacquiao ang kontrobersiyal na panukalang parusang bitay.

Kaya naman, kung si Lacson ang tatanu­ngin, nais niyang si Pacquiao ang humawak ng pagdinig sa panukala sa halip na si Senator Richard Gordon, na siyang chairman ng justice committee.

Paliwanag ni Lacson, hindi magandang tingnan na ang komite ni Gordon ang hahawak ng pagdinig sa panukala dahil malinaw ang posisyon nito kontra sa panukala.

“The chairman of the justice committee that will hear the bills pending in this committee is openly against the death penalty, Senator Gordon. ‘Yan ang sinabi kong medyo awkward. How will he defend a bill he is voting against?” giit ni Lacson.

Dahil dito, mungkahi ni Lacson na bumuo na lamang ng isang subcommittee na pamumunuan ni Pacquiao para siyang humawak ng pagdinig.

Naniniwala si Lacson na ang dapat hahawak ng pagdinig sa panu­kala ay yaong pabor dito upang maidepensa nito nang mabuti at si Pacquiao lamang umano ang maaa­ring humawak nito.

Si Pacquiao ay isa sa mga nagsusulong ng panukala para ibalik ang death penalty.