Death penalty ‘di solusyon — Gordon

Sa bisperas ng pani­mula ng public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa, nanindigan naman ang chairman ng komite na hindi epektibo ang pagpapairal ng death penalty para mapigilan ang mga kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen.

Sa isang forum, binanggit ni Sen. Richard Gordon ang kahalagahan ng buhay at ang pagpataw ng death penalty ay hindi solusyo­n sa pagtaas ng antas ng kriminalidad sa bansa.

“My father was assassinated, tatlong attempt sa buhay ng tatay ko, baka nga apat o lima pa e. But I’m against it (death penalty) because hindi solusyon ‘yan e. Bakit kamo? Kapag namatay, uulit na naman ‘yung iba. Sa umpisa siguro may matatakot, pero sandali lang ‘yun e, hindi tumatagal ang takot. Parang instant gratification ‘yan,” paliwanag ni Gordon.

Naniniwala rin ang senador na ang mga mahihirap lang ang tatamaan ng death penalty dahil karaniwang sila ang naaakusahan at walang kakayahang magbayad ng magagaling na abogado.

“Palaging mahirap ang pumapatay, sila ang natatamaan. Wala silang abogado dahil sa poverty,” diin ni Gordon.

“‘Pag kinulong mo ang isang tao at ang sistema natin, ang penal system natin ay ikaw ay nasa malayong lugar, mahihirapan ang pamilya mo para bisi­tahin ka at dapat malaki ang publicity, meron ta­yong website, etong taong ‘to pumatay ‘to kaya siya nakakulong. May stigma sa pamilya mo. Aba’y papatay ka ba ng tao? Nakakahiya ‘yung pamilya mo kapag ika’y nakapatay ng tao tapos ikaw, nakakulong ka for life. Mahihirapan ‘yung asawa mo pupunta dun, malamang mag-aasawa ng iba ‘yun. At ‘yan ang mangyayari sa ‘yo. To me that is a legal deterrent. That is a legal deterrent,” mahabang paliwanag ng senador.