Death penalty ‘di na ubra sa lethal injection

Nanawagan si Buhay Partylist Rep. Lito Atienza sa Senado na huwag aprubahan ang ipinasa sa Kamara na House Bill 4727 o Reimposition of Death Pe­nalty dahil tanging sa paraan ng hanging o bitay lamang umano ito maaaring isagawa na malinaw na labag din sa Saligang Batas dahil lubha itong marahas.

Argumento ni Atienza, noong 1993 ay sa pamamagitan ng electrocution at gas poisoning ipinatutupad ang parusang kamatayan ngunit dahil lubhang marahas ang ganitong pamamaraan kaya binago at ginawang sa pamamagitan ng lethal injection.

Mula 1999 hanggang 2000 umano ay 7 convicts ang ginawaran ng parusang bitay sa pamamagitan ng lethal injection subalit sakali umanong maipasa at maisabatas ang Death Penalty Law ay hindi na maaaring gawin ang lethal injection dahil wala nang makukuhang gamot na gagamitin dito.

“In fact, in America, in the few states that still subscribe to the death penalty, executions are now in total disarray due to the lack of sodium thiopental, the first of the three-drug cocktail used in lethal injections,” pahayag ni Atienza.