DEATH PENALTY BRINASO!

Ganito inilarawan ni Vice President Leni Robredo ang pagpapatibay ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa House Bill 4727 o pagbabalik ng parusang ­kamatayan sa bansa.

Sa panayam kay ­Robredo sa Cebu kahapon, sinabi nito na kanyang ikinalungkot ang ginawang pagpapa­tibay sa nasabing panukala dahil masyado umano itong minadali at hindi­ na binigyan ng pagkakataon ang lahat na magsalita.

“Unang-una, ‘yung manner ng pagpasa ­niyan, hindi tayo kuntento in the sense na may pakiramdam tayo na parang brinaso ang pagpasa nito,” ani Robredo.

Hindi lang umano sa second reading brinaso ng Kamara ang panukala dahil kahit sa Committee level o sa House committee on justice kung saan unang dininig ay mina­dali ang pagpapatibay.

Napakaimportanteng isyu umano ang death penalty na nais ng gobyerno na maibalik sa bansa, subalit hindi ito binigyan ng mas mara­ming panahon na pag-usapan nang husto sa komite mula sa committee level hanggang plenaryo.

“Kasi maraming nakalinya na mag-i-interpolate dun sa mga authors. Pero minadali, ‘yung interpellation, na hindi naman siya napag-usapan nang maayo­s,” ayon pa kay Robredo.

Maraming tanong umano ang naiwasang sagutin ng mga may-akda­ sa nasabing panukala dahil agad na pinutol ang period of interpellation kung saan 50 congressmen ang nakapilang mag-interpellate pero pito lang ang napagbigyan.

Sa period of individual amendments, 18 ang gustong magpasok ng amendments sa panukala, subalit anim lamang ang napagbigyang tumayo kung saan lahat ng iminungkahing amendments ay ibinasura ng mayorya sa Kamara.

Gayunpaman, hindi­ pa rin nawawalan ng pag-asa si Robredo dahil idaraan pa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang nasabing panukala lalo na kapag umiral ang conscience votes.

“Nag-a-appeal pa rin tayo sa konsensiya ng ating mga mambabatas na kahit ganito ‘yung mga attempts para ipilit siya, sana ‘yung konsensiya nila ‘yung manaig pagdating ng third reading.