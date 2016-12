Death on drugs lang — Koko

Tutol si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa inaprubahang panukala sa committee level ng Kamara kung saan ipapataw ang parusang kamatayan sa higit 20 heinous crime.

Ayon kay Pimentel, isang krimen lang ang gusto niyang magkaroon ng parusang kamatayan at ito ay ang pagtutulak ng iligal na droga sa bansa.

“Kung puwede sa isang krimen lang,” giit ni Pimentel.

Base sa inaprubahang panukala ng House committee on justice, higit sa 20 heinous crime ang mapapatawan ng parusang kamatayan, kabilang na ang illegal drugs, rape with homicide, kidnapping for ransom, arson with death at iba pa.

Sa tantiya ng Senate President, higit sa 7 senador na ang tutol sa pagbabalik ng parusang kamatayan.

“Sa bilang ko more than 5, more than 7 ang oppose diyan eh so pagbibigyan natin sila ng panahon na magsalita,” ani Pimentel.

Hindi pa nagkakaroon ng pormal na pagdinig ang Senate committee on justice and human rights sa mga nakabinbin na panukala sa pagbabalik ng capital punishment.