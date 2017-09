DEADLY TAGAYAN, 1 PULIS, 2 PA BUMULAGTA

Naging madugo ang isang inuman matapos pagbabarilin ng limang lalaking hindi pa nakikilala ang tatlong kelot, kabilang ang isang pulis habang nag-iinuman, kamakalawa ng gabi sa Tondo, Maynila.

Kinilala ni SPO1 Joseph Kabigting, imbestigador ng Manila Police District-Homicide Section, ang mga nasawing biktima na sina PO2 Ron Ron Reyes, 35, nakatalaga sa Cainta Rizal Provincial Office at residente ng 044 Humabon St. Tondo, Maynila; Allan Azores, 41, service crew at taga-027 San Ignacio Street block 3, Tondo, Maynila; at Rodrigo Sevilla, 56, at taga-031 Malunggay Street Tondo, Maynila.

Hindi naman matukoy ang limang lalaking suspek, matapos na tumakas kasunod ng ginawang pamamaril.

Nabatid na dakong alas-singko ng hapon, nag-iinuman ang mga biktima, kasama ang ilang mga kaibigan at kapatid ng pulis na si Eugene Reyes sa tapat ng bahay sa Humabon Street, malapit sa kanto ng Malunggay Street, Tondo, Maynila nang lumapit umano ang isa nilang kaibigan at sinabing may umaaligid na mga kahinahinalang limang lalaki na nakasuot ng jacket na may hood at sumbrero, pero dahil abala sa pag-iinuman ay hindi pinansin ng mga ito ang sinabi ng kaibigan.

Ayon kay Eugene, kapatid ni PO2 Reyes, nauna umano siyang pumasok sa loob ng bahay, para matulog at naiwang nag-iinuman sa labas, ang tatlong biktimang nasawi.

Napabalikwas umano siya dakong alas-9:30 ng gabi, nang makarinig sila ng ilang putok ng baril, na nanggaling sa labas.

Nagulat at hindi siya nakakilos nang makita pag­labas ng bahay, ang kapatid at dalawa pa nilang kaibigan na duguan at tadtad ng tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Hindi na nito nakita ang mga suspek, na agad tumakas matapos gawin ang krimen.

Tinangka pa umano nilang dalhin ang tatlong biktima, pero hindi na ito umabot nang buhay sa pagamutan.

Ayon naman sa kagawad ng naturang barangay, hindi nila makuha ang pagkakakilanlan ng mga suspek, dahil ‘under maintenance’ ang kanilang mga CCTV.