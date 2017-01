DEADLY OVERTAKE!

Umalingawngaw ang sigawan na sinundan ng paglipad sa iba’t ibang direksyon ng tatlong grade 1 pupils na sinalpok ng rumaragasang kotse sa tapat ng isang eskwelahan sa Castillejos, Zambales kahapon ng hapon.

Ayon sa ilang testigo na nakapanayam ng TONITE, alas-tres ng hapon nang sama-samang lumabas ng Del Pilar Ele­mentary School sa Castilejos ang magkakaklaseng sina Lizbeth Dumlao, 6; Yohanna Limen, 6 at April Jane Dosal, 6, pawang grade 1 pupils ng nasabing eskwelahan.

Papatawid umano ang mga bata sa pakurbadang kalsada nang sa kalagitnaan ay paparating naman ang kotse (Toyota Vios-AAO-5503) ng suspek na si Ivy Christine Fabay at tuluyang sinalpok ang 3 mag-aaral.

Sinasabing mag-o-overtake dapat si Fabay sa kasabayang dump truck pero nabulaga ito ng mga batang tumatawid.

Mistulang inararo ng kotse ang tatlong paslit na isa-isang tumilapon sa kalsada.

Sa tatlong paslit ay napuruhan umano si Lizbeth na idineklarang dead-on-arrival (DOA) sa San Marcelino District Hospital sanhi ng tinamong matinding pinsala sa ulo at bali ng mga buto sa katawan.

Habang isinugod naman sa James L. Gordon Memorial Hospital si Yohanna na isinailalim sa masusing operasyon habang patuloy na inoobserbahan ang lagay ng pinakahuling biktima na si April Jane.

Desidido naman ang mga pamilya ng mga biktima na kasuhan si Fabay na ngayon ay nasa kustodiya ng Castillejos Police at nahaharap sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide at reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries.