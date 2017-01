Nagpahayag ng pag­kabahala si Vice President Leni Robredo sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na papatayin nito ang mga mayors na sangkot sa iligal na droga kung hindi magre-resign ang mga ito.

“We hope the President was only exagge­rating when he talked of killing mayors included in his drug list,” ayon sa statement kagabi ni Robredo.

Magugunita na nagbanta si Duterte sa mga mayor na sangkot sa iligal na droga papatayin niya ang mga ito kung hindi aalis sa kanilang puwesto.

Dahil dito, marami ang naniniwala na “dead men walking” na ang mga mayors na nasa listahan ni Duterte na hindi pa pinapangalanan.

Kailangang mag-­ingat, ayon kay Robredo, sa mga ganitong uri ng pahayag ng Pangulo dahil posibleng may magsamantala.

“We believe in the rule of law and believe that only the courts can decide if mayors in the drug list are guilty or innocent,” ayon pa kay Robredo.

Hindi rin umano dapat panghinayangan ni Duterte ang P1 billion para tulungan ang mga adik na magbagong buhay.

“Drug addiction is a health issue, and medical experts have labeled it as mental illness. In keeping to our oath to serve the Filipino people, we must help drug addicts in managing and eventually stopping their drug use,” ani Robredo.

Nilinaw ni Robredo na suportado nito ang anti-drug campaign at kampanya laban sa kriminalidad subalit kailangang ila­gay ito sa tama at sumunod sa batas.