Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. — Blackwater vs. Phoenix

6:45 p.m. — Meralco vs. Kia

Pinagpag ng Ginebra ang masakit sa matang ­simula, naiwan ng 10 sa opening quarter at 11 sa ­second bago sumingasing sa final half at pabalikin sa lupa ang NLEX 110-97 sa Petron Blaze ­Saturday Special-PBA Governors’ Cup kagabi sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan.

Lulubog-lilitaw ang Gin Kings na nakalamang 26-24 pagkatapos ng first 12 minutes bago naiwan 39-28 sa jumper ni JR Quiñahan.

Nasa unahan ulit ang Ginebra sa break 50-48, pagbalik ay mala-bagyong nanalasa na hindi nasalag ng natarantang Road Warriors. Nagpapundar sa Gin Kings ng 86-66 edge sa lay-up ni Chris Ellis 1:25 pa sa third frame.

Jumper ni Mark Caguioa ang tuluyang lumagot sa four-game winning run ng Road Warriors nang ilayo ang Gin Kings sa biggest lead na 100-78, 7:21 sa fourth. Ang final tally ang pinakamalapit na pagdikit ng NLEX.

Harabas na double-double nina Justin Brownlee at Greg Slaughter ang nagpasolo sa Ginebra sa fourth sa third straight win tapos ang opening-day loss. Dumausdos ang NLEX sa 4-1 at bumagsak sa third, nalibre pang umangat sa tuktok ang Meralco at Star sa 3-0.

Nagbaon ang Gin Kings import ng 22 points at 13 rebounds kakabit ang 6 assists at four blocks at steals sa 38:29 job, off-the-bench ay nagkamada ang seven-foot slotman ng 10 points at 11 rebounds sa 24:34 play.

Balik Smart Araneta Coliseum ang regular ­doubleheader sa masuhan ng Meralco at Kia (0-4) sa nightcap pagkaraan nang bangasan ng Phoenix (2-2) at Blackwater (0-3).

Tudla ng Allen Durham led-Bolts na ­dugtungan pa ang mga pagkuryente sa Blackwater (107-78), Ginebra (93-78) at Rain or Shine (89-73) kontra Picanto na babalikatin ni Markeith Cummings.

Masasabak si Eugene Phelps at Fuel Masters sa magpaparada ng balik-import na Elite, si NBA ­journeyman Henry Walker na ginugol ang unang­ dala­wang taon sa liga sa Alaska noong 2014 at NLEX sa nakalipas lang na season.