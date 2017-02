De Lima, walang angal sa kulungan

By Jun Tadios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Walang reklamo at nasa ‘high spirit’ si Senadora Leila de Lima sa kanyang pananatili sa custodial center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame, ayon sa Commission on Human Rights (CHR).

Personal na binisita kahapon ni CHR chairman Chito Gascon sa kulungan si De Lima upang alamin ang kondisyon nito habang nasa kustodiya ng PNP.

Ayon kay Gascon, nasa maayos na kondisyon si De Lima at wala itong inaa­ngal na health concerns kahit may kaliitan umano ang kuwarto at hindi maayos ang bentilasyon dahil maliit ang bintana nito.

Bumisita ang CHR sa PNP custodial upang tiyakin na mahigpit ang seguridad sa pasilidad ng senadora at natututukan ang mga pangangailangan nito lalo na kung may kinalaman sa kalusugan.