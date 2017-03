De Lima: ‘Waiting, trusting hoping’ sa loob ng selda

Ang paggawa ng madamdaming sulat ang pinagkakaabalahan ngayon­ ni Sen. Leila de Lima sa kanyang kinapipiitan sa Camp Crame.

Sa isang handwritten letter ni De Lima na may petsang Marso 10, 2017 na may oras na 5:40 a.m. ay nakasulat ang mga katagang: “Mind over matter. WAITING… TRUSTING… HOPING…­These are my silent mantra in detention”.

Bukod dito, ang isa pang madamdaming sulat ni De Lima ay patungkol naman sa kanyang special child na anak at apo na aniya’y kanyang pinag­huhugutan ng lakas.

“In these trying & most hurting times for our family, my special son, 33-yr-old ISRAEL & grandson, 10-yr-old BRANDON, are much more blessed than the rest. Their perpetual innocence & purity in spirit insulate them from the cruelty & irrationality of humankind.

They have a world of their own which I imagine is one free of pretensions & bitterness.

I draw much strength from Israel & Brandon, my angels,” ayon pa sa handwritten letter ng senadora na may petsang Marso 9, 2017 na may oras pang 9:05 p.m.

Kasalukuyang naka­kulong si De Lima dahil sa kinakaharap nitong kasong illegal drug trade.