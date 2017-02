De Lima vs Aguirre: Banggaan pa more!

Muli na namang nagkainitan kahapon si Senator Leila de Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre III sa kalagitnaan ng pagdinig ng Senado kaugnay sa P50-milyong bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Nag-ugat ito sa naging alegasyon ng kalihim na tumanggap ng bribe offer mula kay Chinese gambling tycoon na si Jack Lam si Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) chair at chief executive officer Andrea Domingo.

Ito’y matapos na mariing itanggi ni Domingo ang naturang alegasyong tinangka siyang suhulan ni Lam.

“Sa akin ho wala hong offer kasi hindi po ako nakikapag-meeting nang hindi ko kasama ‘yung team ko. Kung sakaling may offer, lagi kong sinasabi lagay mo in writing, i-discuss natin,” giit pa ni Domingo.

Dahil sa pagtanggi­ na ito ni Domingo ay ­binalikan ng senadora si Aguirre at tinanong kung saan niya nakuha ang ­impormasyon.

Tugon naman ng kalihim: “I might have misunderstood the chairperson but that’s what my notion was after I talked to her.”

Nagkausap umano sila ni Domingo noong Nobyembre 27, mismong araw na kung saan ang dalawang BI commissioners ay tumanggap ng P50 milyon mula kay Wally Sombero, middleman ni Lam kapalit na pagpapalaya sa mga hinuling undo­cumented Chinese workers sa casino ni Lam sa Clark, Pampanga at maaaring nagkamali siya sa kanyang pagkaintindi.

“‘Yun lang ba talaga ang style mo,” patama pa ng senadora kay Aguirre.

Ngunit diin naman ng kalihim, “So If I misunderstood her, ako ang may kasalanan. But it’s a mere misunderstanding.”

Umawat naman si Senator Richard Gordon, chairman of the committee, at pinakalma ang da­lawa.