De Lima takot mapabilang sa patayan

Takot na rin umano si Senador Leila de Lima na mapabilang sa mga bantang papatayin o ipapatay ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito’y matapos ang naging banta ni Duterte kamakalawa laban sa mga narco-politicians na umano’y hindi makakaligtas sa kanya.

Sinabi ni De Lima na nakakatiyak siya na isa na naman siya sa mga tinutukoy ng Pangulo na narco-politicians.

Dahil dito, ayon sa senadora, ang naturang banta ng Pangulo ay seryoso niyang kinokonsidera dahil kahit wala naman itong utos na patayin siya, ang pahayag na ito ay maituturing na ‘veiled threat’ o patagong banta.

“That’s disturbing to me, lahat naman ng nagi­ging statements niya tungkol sa patayan is already disturbing, but to me this is doubly disturbing to me personally. I take it as a veiled threat. Is that a subconscious slip, sort of a Freudian slip? Alam ko naman yan I’m always on top of his mind, kapag sinabi na nya ang tungkol sa droga, you can be sure na ako ang isusunod nya. But this is the first time na nagbabanggit siya about patay, so I’m taking this seriously,” ayon kay De Lima.

Dahil dito, ayon sa senador, kung mayroong mangyari sa kanya ay nararapat lamang ikonsiderang number one suspect ang Pangulo.

“Kung mangyari sa akin, sino ang number one suspect? ‘Di ba siya? And I’m making him responsible if something happens to me,” giit pa ni De Lima.

Dahil na rin dito, plano ni De Lima na humingi ng proteksiyon sa Korte Suprema partikular dito ang paghahain ng petition for writ of amparo.

Bukod sa Pangulo, kabilang sina Justice Sec. Vitaliano Aquirre at Solicitor General Jose Ca­lida bilang respondents sa kanyang petisyon.

Isinama umano si Ca­lida sa petisyon dahil sa pahayag nito at pagturing sa kanya bilang “Public Enemy No. 1” dahil sa umanoy destabilization efforts laban sa Duterte administration kaugnay sa pinaigting nitong kampanya kontra droga.

Bukod dito, ayon sa senadora, kinokonsidera rin niya ang paghingi ng protekyon kay Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III partikular ang paghingi ng dagdag na security.