De Lima rumesbak — Aguirre

Naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na ‘resbak’ sa kanya ni Senator Leila de Lima ang ginawang pagdinig ng Senado kaugnay sa P50 mil­yon bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

“Alam ko na iyan ay pagganti lamang sa ginagawa kong mga imbestigasyon tungkol diyan kay Secretary De Lima,” ani Aguirre sa DZMM.

“Ang payo ko lang sa kanila, pagbasehin ninyo ang katotohanan. Kung kayo ay mayroong anything sa akin, bring it on. Haharapin ko.”

Nalaman na si De Lima, ang nagpanukala ng isang resolusyon sa Senado na nagbigay daan sa imbestigasyon sa alegasyon ng tangkang panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam sa mga immigration officials, kapalit ng pagpapalaya sa may inarestong 1,300 undocumented Chinese nationals na nagtatrabaho sa online casino ni Lam sa Pampanga.

Iginiit ni Aguirre na tinanggihan niya ang alok ni Lam na maging ‘ninong’ sa kanyang ­operasyon sa casino.

Sinabi pa ni Aguirre na gusto pa nina Senators Francis Pangilinan at Antonio Trillanes IV, na kaalyado ni De Lima, na mag-alok ng legislative immunity kina Al Argosino at Michael Robles kapalit ng pagdidiin sa kanya sa eskandalo.

Ang dalawang opisyal ay nakunan umano sa CCTV na tumanggap ng P50 milyon mula kay Ret. Police General Wally Sombero.

“Hindi nila matanggap na ako’y maaaring tumanggi ng malaking pera,” dagdag ni Aguirre.