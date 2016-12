De Lima pinayuhang manahimik

By Tina Mendoza

Hinimok ng isang mambabatas si Sen. Leila de ­Lima na iwasan nang magpahayag ng mga kung anu-ano bagkus ay harapin na lamang ang kasong isinampa laban sa kanya ng Department of Justice (DOJ).

Ayon kay Deputy Speaker Fred Castro, masyado nang maraming sinasabi si De Lima at sa halip umano na manira pa ng kung sinu-sino ay ipagtanggol na lamang ang sarili sa korte para malinis ang kanyang pangalan.

Ang pahayag ay ginawa ni Castro matapos sabihin ng senadora na ang pagkakaso sa kanya ay layunin lamang na iligtas sa kahihiyan ang Kamara dahil na rin bigo itong patunayan na may kaugnayan siya sa bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prisons (NBP).

Nanindigan ang solon na may basehan ang obstruction of justice na isinampa ng Kamara kay De Lima at hindi umano ito dapat maliitin ng senadora o kung sinuman. Aniya, seryoso ang Kamara na kasuhan ang sinumang hahadlang sa pagganap sa kanilang tungkulin.

Iginiit pa ni Castro na malinaw naman sa text message ni De Lima sa kanyang dating driver/bodyguard at boyfriend na si Ronnie Dayan na pinigilan siya na dumalo sa pagdinig at inutusan na magtago.­