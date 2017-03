De Lima may mensahe sa sambayanan

“Stop the killings, stop the lies, stop impunity!”

Ito pa rin ang tila patutsada kahapon ni Senador Leila de Lima sa pamahalaang Duterte habang nasa kanyang kulungan sa Camp Crame.

Sa pamamagitan pa rin ng kanyang handwritten letter, sinabi ng senadora na panahon para sa buong bansa na makinig at mamulat ang mga mata sa mga isinawalat nina self-confessed Davao Death Squad (DDS) members Edgar Matobato at Arthur Lascañas bago pa man mahuli ang lahat.

Idiniriin nina Matobato at Lascañas na si Pangulong Rodrigo Duterte na siyang utak ng DDS.

“It’s time for the entire nation to listen and open their eyes on what Lascañas and Matobato had so far revealed and shall further reveal… Before it is too late for us and our children,” ayon pa sa senadora sa kanyang sulat kamay.

Ang paggawa ng sulat sa loob ng kulungan ang tila pinagkakaabalahan ng senadora.

Nitong nagdaang araw, isang madamdaming sulat ang kanyang ginawa para sa kanyang anak at apo, na ayon sa kanya ang pinaghuhugutan niya ng lakas.