De Lima lusot sa 1 kaso sa ethics

Ibinasura ng chairman ng Senate committee on ethics ang isang reklamo laban kay Sen. Leila de Lima dahil sa kawalan ng jurisdiction ng komite.

Ayon kay Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, chairman ng komite, ang reklamo ay naganap noon pang kalihim ng Department of Justice (DOJ) si De Lima.

Sa ilalim ng rules ng komite, puwede lang dinggin ang reklamo sa isang senador kung ito’y nangyari habang sila ay miyembro ng Senado.

Inirekomenda naman ni Sotto na ipagpatuloy ang pagdinig sa dalawa pang reklamo laban kay De Lima. Ang desisyon ni Sotto ay kailangan pang pagtibayin ng pitong miyembro ng komite nga­yong hapon.

Ipinaliwanag naman ni Sotto kung bakit hindi niya dinismis ang ­unang complaint na inihain ng isang Atty. Abelardo de Jesus kahit nangyari ito noong kalihim pa ng DOJ si De Lima.

“May second supplemental siya and it’s about being a senator na kaya we have to discuss it,” ayon sa senador.

Matatandaan na inireklamo ni De Jesus sa Ethics Committee si De Lima dahil sa pagkakasangkot nito sa Bilibid drug trade noong kalihim pa ito ng DOJ. Ang supplemental affidavit ay ikinawit nito sa pag-utos nito sa dating driver na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa Bilibid drug trade.

Ang ikatlong reklamo laban kay De Lima na isinampa nina House Speaker Pantaleon Alvarez at dalawa pang kongresista, ay kasama sa tinanggap ni Sotto.