De Lima kay PDu30: Nag-enjoy ka ba sa pagsilip sa akin?

Mariing itinanggi ni Sen. Leila de Lima na bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kulungan sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame, Quezon City.

“Duterte claims he took a peek at my detention cell in Crame. I never saw him in Crame anywhere near my detention quarters,” ani De Lima sa isang statement.

Gayunman, may posibilidad umanong pinanood siya ng pangulo sa pamamagitan ng CCTV na nakatutok sa kanyang detention center.

At mukhang nag-enjoy naman daw si Duterte sa pagsilip nito sa kanyang kulungan dahil pati na ang alaga nitong aso ay binanggit sa isang talumpati nitong nagdaang araw.

“Apparently, the president has enjoyed secretly watching me through a CCTV monitor so much, just like a neighborhood peeping Tom, that he could not avoid sharing this experience with the world,” pambubuska pa ni De Lima.

Aniya pa, imbes na bantayan ng pangulo ang kanyang mga galaw sa kulungan, dapat nitong bantayan ang anak nitong si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte matapos itong makaladkad sa im­bestigasyon ng Kamara sa P6.4 bilyong shabu shipment mula sa China.