De Lima kay Mancao: ‘Wag kang magpagamit!

Nangangamba si Sen. Leila de Lima na balak ng administrasyong Duterte na gamitin si dating Sr. Supt. Cesar Mancao laban sa kanya kaya naman nanawagan ang senadora sa dating police officer na huwag magpagamit.

Ito ang pangamba ni De Lima matapos lumutang si Mancao makaraan ang matagal na pagtatago dahil sa kinakaharap na kaso kaugnay ng Dacer-Corbito double murder case noong taong 2000.

“‘Wag siya magpagamit!” diin ni De Lima.

Malamang umano na gamitin si Mancao kapalit ng pag-absuwelto rito dahil ito na lang ang natitirang akusado sa pagdukot at pagpatay kina Salvador ‘Bubby’ Dacer at sa driver nitong si Emmanuel Corbito noong Nobyembre­ 2000.

“Kasi siya ‘yung may kasalanan sa batas, siya ‘yung may kasalanan sa batas kasi tumakas siya sa official custody ng NBI. Now kung meron na namang may pakana dyan para lang uli gamitin siya dahil nga ‘yung mga una nilang plano, puro naman palpak,” bulalas ng senadora.

Matatandaan na kasamang nakasuhan ni Mancao sina Sen. Panfilo Lacson, Supt. Glen Dumlao na nga­yon ay pinuno ng Anti-Kidnapping Group ng Philippine National Police (PNP) at Michael Ray Aquino sa pagkamatay nina Dacer at Corbito.