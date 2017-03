DE LIMA KAY DU30: ‘IBINENTA MO ANG PILIPINAS!’

Manhid na si Sen. Leila de Lima sa mga patutsada ni Pangulong ­Rodrigo Duterte sa ­kanya dahil mas nakapag-iinit umano ang pagtatraydor at pagbebenta ng Pangulo sa ating bansa sa China.

“Hinggil pa rin sa pa­tuloy na paninira sa’kin ng Pangulong Duterte—Ano man ang ibato n’ya sa akin, na pawang mga kasinungalingan, ay hindi magiging katumbas ng pagtraydor at pagbenta n’ya sa ating bansa sa Tsina,” patutsada ni de Lima sa written statement nito na ­ipinamahagi sa Senate media.

Ginawa ng nakadeti­neng senadora ang kanyang pahayag matapos na sabihin ni Pangulong Duterte na bukas siya sa ideya na magbakas o mag-share ng yaman sa West Philippine Sea ang Pilipinas at China.

Ang pahayag ng ­Pangulo ay buntot lang ng mga ­kontrobersyal nitong pahayag kamakailan na hindi niya pipigilan ang China sa pagtatayo ng istruktura sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal at ang pagbibigay nito ng permiso sa Chinese surveillance ship na magsagawa ng survey sa Benham Rise sa loob ng tatlong buwan.

“Ang ating mga teritoryo at pag-aari sa karagatan na pinaglaban ng ating mga ninuno, at kinilala ng Arbitral Tribunal at the Hague, ay binebenta naman ng namumuno ngayon,” diin ni De Lima.

“Ginagamit lang ako upang pagtakpan ang katrayduran n’ya sa ating bansa at ang iba pang kapalpa­kan ng pamahalaan na ito,” dagdag pa ni De Lima.

Matatandaan na ipina­kulong ng gobyerno si De Lima dahil sa pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) noong naninilbihan pa itong kalihim ng Department of Justice.

Samantala, hindi naman tutol ang isa sa mga pangunahing kritiko ni Duterte na si Magdalo party-list Rep. Gary Alejano sa maritime source sharing sa West Philippine Sea (WPS) subalit ­kailangang ilatag ito ng Pangulo sa sambayanang Filipino.

Sa panayam kay Alejano kahapon, sinabi nitong hindi dapat solohin ni Duterte ang pakikipag-usap sa China dahil karapatan ng sambayanang Filipino na malaman ang bawat detalye ng anumang kasunduan na papasukin.

“Dapat makita muna natin ang written proposal at matignan kung advantageous sa bansa. It should be transparent to the people,” pahayag ni Alejano na siyang nagsampa ng impeachment complaint laban kay Duterte.

Maliban dito, kailangan aniyang maproteksyunan ang interes ng Pilipinas sa WPS na pinagtibay na ng ­United Nation (UN) Arbitral Tribunal kaya nararapat na masuri ang bawat ­detalye ng kasunduan kung ­sakali.

“Kasi ‘di naman ako tutol kung maliwanag ang arrangement, ‘di tinatago at ‘di disadvantageous sa bansa lalung-lalo na kung may implikasyon sa ating claims sa WPS,” ani Alejano.