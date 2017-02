De Lima hindi pa maaaresto

Malabo pang maaresto ngayong linggo si ­Senadora Leila De Lima dahil bukas (Pebrero 24) pa ang itinakdang pagdinig sa kasong kinakaharap nito na may kaugnayan sa ilegal na droga­ sa Muntinlupa City ­Regional Trial Court.

Sa tatlong sala ng Muntinlupa RTC, ang isinampang motion to quash ng kampo ni De ­Lima ay bukas pa lamang ito didinggin kung ay ­ibabasura ang kinakaharap nitong kaso na isinampa ng Department of Justice at Volunteers Against Crime and Corruption (DOJ-VACC) sa ilegal na droga.

Alas-otso ng umaga gaganapin sa Muntinlupa RTC ang pagdinig hinggil sa motion ni De ­Lima ­para sa pagbasura sa ­naturang kaso.

Dito rin malalaman kung papaboran ng korte o ibabasura ang “motion to quash at judicial ­determination of probable cause” na isinampa ng kampo ni De Lima.

Ayon sa report sakali aniyang pumabor kay De Lima, malamang na hindi maisyuhan ng arrest warrant at kapag pumabor naman sa DOJ ay depende sa magiging resolution ng mga huwes kung kailan nila lalabasan ng warrant of arrest ang senadora.

Sinabi naman ni Ako Bicol party-list Rep. ­Alfredo Garbin na hindi dapat malibre sa kasong isinampa kay De Lima ang mga testigo ng DOJ laban sa senadora.

Kabilang sa mga nagdiin kay De Lima ay ang convicted robber na si Herbert Colangco kaya iginiit ni Garbin na kailangang pag-aralang mabuti ng korte kung nararapat silang ga­wing witness o hindi.

Inamin naman ni House minority leader­ Danilo Suarez na excited siyang makita si De ­Lima sa kulungan.