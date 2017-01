DE LIMA HAHATULAN NA!

Sa loob ng pitong araw ay ilalabas ng Senate committee on ethics ang kanilang desisyon kung tatanggapin o ibabasura ang reklamo laban kay Sen. Leila de Lima.

“Sa Monday, dedesis­yunan na namin ‘yung complaints kung ano ang gagawin,” paglalahad ni Senate Majority Leader Vicente Sotto III, chairman ng komite.

Ayon kay Sotto, isa-isang tatalakayin ng komite ang tatlong complaint laban kay De Lima. Ang unang dalawang complaint ay tungkol sa pagkakasangkot ni De Lima sa drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) noong kalihim pa ito ng Department of Justice (DOJ) habang ang ikatlong complaint ay tungkol naman sa pag-utos ni De Lima sa dati niyang driver at karelasyon na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa Bilibid drug trade.

Ang unang dalawang complaint ay maaaring mabasura dahil sa problema ng jurisdiction dahil maaari lang ireklamo ang senador sa ethics committee sa mga ginawa niya habang miyembro sila ng Senado.

Sakaling umangal si De Lima at iba pang miyembro ng Senado sa magiging desisyon ng 7-man member ng ethics committee, sinabi ni Sotto na maaaring ipasa niya ang ethics case sa Senate committee of the whole, kung saan ang buong 24 senador na ang kasama sa magpapasya.

“Kung sakaling may magreklamo, whether si Sen. De Lima or some other member. Kung ‘di sila magiging masaya sa proposal ko at hindi make-carry ng komite ko, I’ll bring it to the body,” ani Sotto.

Iniiwasan ni Sotto na dalhin ito sa committee of the whole dahil makaka­abala ito sa trabaho ng Senado bagama’t maaaring ma-shortcut ang pagdinig sa ethics case ni De Lima.