De Lima in good spirits sa Crame — Leni

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Parang in good spi­rits naman siya.”

Ganito inilarawan ni Vice President Leni Rob­redo si Sen. Leila de Lima nang dalawin nito ang senadora noong Biyernes ng gabi sa Philippine National Police (PNP) custodial center.

Ayon kay Robredo, dumating siya sa Camp Crame dakong alas-otso ng gabi noong Biyernes kaya siya ang huling bumisita sa senadora sa kanyang unang gabi sa selda.

“Pinag-usapan namin, nagtanong ako kung anong puwedeng maitulong from our end,” ani Robredo.

Gayunpaman, hindi nilinaw ni Robredo kung ano ang sagot ni De Lima sa kanyang alok na tulong maliban lamang sa ang senadora umano ang nag-update sa kanya kung ano ang ginagawa ng kanyang tanggapan sa kaso.

Kabilang umano sa mga sinabi ni De Lima kay Robredo ang paghahain ng request sa Korte Suprema para mabigyan ito ng temporary liberty na siyang ginawa ng kanyang mga abogado noong Lunes.

Noong Biyernes ay tuluyang inaresto si De Lima matapos maglabas ng arrest warrant si Muntinlupa City Regional Trial Court (RTC) Branch 204 Judge Juanita Guerrero sa isinampang kaso ng Department of Justice (DOJ) kaugnay ng pagkakasangkot ng senadora sa iligal na droga sa New Bilibid Prison (NBP) noong siya pa ang kalihim ng Department of Justice.