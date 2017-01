De Lima duda sa ethics committee

Duda si Senador Leila de Lima kung magiging patas ang kalalabasan ng gagawing imbestigasyon ng ethics committee ng senado kaugnay sa kinakaharap niyang ethics complaint.

Sa kabila ito ng paniniyak ni Senate Majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto, chair ng komite, na walang dapat na ikibahala ang senadora dahil magiging patas ang imbestigasyon.

Aminado si De Lima na sa tingin at obserbasyon niya, may ilan siyang kasamahang kitang-kita na ang umano’y pagiging bias laban sa kanya kung pagbabatayan ang mga naunang pahayag ng mga ito, bagama’t hindi pina­ngalanan ng senadora.

Una nang hiniling ni De Lima na dapat mag-inhibit ang ilang kasamahan niya partikular ang miyembro ng komite na nakapagbigay ng pahayag o komento laban sa kanya ukol sa kinakaharap niyang reklamo.

Dahil dito, paniwala ng senadora, duda siyang magiging patas ang kalalabasan o pagtrato sa kanyang kinakaharap na reklamo oras na simulan ang imbestigasyon nito.

“Sa totooo lang, I’m not sure about some of them,” ayon pa kay De Lima.

Nag-ugat ang ethics complaint laban kay De Lima sa naging payo nito sa kanyang dating bodyguard-driver at lover na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara na may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) kung saan idinawit ang senadora.