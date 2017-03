De Lima binanatan ang mga kapwa senador na ayaw siyang paniwalaan

Mula pa rin sa kulungan ay binatikos ni Senador Leila de Lima ang kanyang kasamahang senador sa patuloy na naniniwala sa drug allegation na ibinabato laban sa kanya.

Sa kanyang dalawang pahinang handwritten statement, aminado ang senadora na nasasaktan siya sa kanyang mga kasamahan na piniling maniwala sa ibinatong akusasyon sa kanya.

Tinukoy nito sina Alvarez, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, Solicitor General Jose Calida, Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) chair Dante Jimenez, VACC lawyer Ferdinand Topacio, at former jueteng whistleblower Sandra Cam na umano’y nagdidiin sa kanya sa mga akusasyon ng walang katotohanan.

“It hurts that some of my colleagues apparently believe (or choose to believe, for their own reasons (and) prejudices) the lies being assiduously and relentlessly peddled about me by the likes of Alvarez, Aguirre, Calida, Jimenez, Topacio & Sandra Cam,” ayon pa sa handwritten statement ng senadora.