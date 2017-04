De Lima ayaw sumawsaw sa Alvarez vs Floirendo

Tumangging makisawsaw si Sen. ­Leila de Lima sa away nina House Speaker ­Pantaleon ­Alvarez at Davao del Norte Rep. Antonio ­Floirendo na nag-ugat sa kanilang mga girlfriend.

Ito na sana ang pagkakataon para ­makaganti si De Lima sa ginawang panghihiya ni Alvarez sa lovelife ng senadora sa kanyang dating driver na si Ronnie Dayan subalit hindi ito ginawa ng da­ting kalihim ng Department of Justice (DOJ).

“For 3 days now, ­certain media guys have been relaying their ­request for my comment/reaction in the mess that Speaker Alvarez is now in,” ayon sa written statement ni De Lima na ipinadala sa Senate media.

“I courteously ­decline. I don’t feel right rubbing it in even as I note that many people esp. netizens have been boisterously ­expressing their thoughts on this scandal. I also note there is righteous indignation,” paliwanag ng senadora.

Matatandaan na si ­Alvarez ay isa sa nanguna para mapaimbestigahan sa Kamara ang umano’y drug link ni De Lima sa New Bilibid Prison (NBP) sa pamamagitan ni Dayan.

Ang pakiusap lang ni De Lima kay Alvarez, tigilan na ang ­pagkakalat ng kasinungalingan na siya ay nakinabang sa drug money sa Bilibid.

“I just have this ­message for the ­Speaker Please stop judging me on my “true character”. You don’t know me. Just ask please people who do.

So please desist from perpetuating the lies about my alleged drug links. The people who truly know me will tell you it’s an absolute nonsense,” giit ng senadora.

“I pray for the Speaker’s peace of mind,” pahabol pa niya.