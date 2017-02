De Lima ayaw makulong sa Crame

Hindi type ni Senador Leila de Lima na makulong sa Camp Crame kug saan nakapiit sina Sens. Bong Revilla at Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder.

Ayon sa senadora, kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang makulong sa detention facility ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kaysa sa detention center ng Camp Crame at National Bureau of Investigation (NBI).

Sa ngayon ay hindi umano niya alam kung saan siya makukulong sakaling tuluyan na siyang arestuhin dahil sa kasong drug na kanyang kinakaharap.

Ngunit kung siya ang masusunod ay ayaw na ayaw niyang makulong sa Camp Crame.

Kahit sa NBI bagama’t may ilan pa umanong nakikisimpatiya sa kanya ngunit hindi pa rin umano siya kumpiyansa kung tunay na magiging ligtas siya, dahil unang-unang ang NBI ang isa sa mga complainants sa kanyang kaso.

“Ayaw ko sa Camp Crame. Ayoko. PNP ‘yun. And then, NBI, even if meron pa naman diyan conscientious people na nagsi-sympathize sa akin, hindi na ako sigurado kung maging safe talaga ako sa NBI, especially that NBI is one of the complainants sa kaso na finile sa DOJ,” ani De Lima.

Mas pinagkakatiwalaan umano nito AFP custodial center, ngunit problema lamang ay naroon ang mga drug convicts na kabilang sa tumestigo laban sa kanya.